شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم اليوم ندوة "الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان" الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة"، وذلك بحضور الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمود يوسف وكيل الكلية الأسبق، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، والدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وتعقد الندوة اليوم الإثنين 4 ديسمبر المقبل برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبدعم الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة. ويتطرق المتحدثون فى الندوة لحقوق المواطنة ودور الإعلام فى تشكيل الوعى ورفع درجة الوعى لدى المواطنين وتعزيز الانتماء للوطن .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز