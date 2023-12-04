شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف المترو.. تعرف على الشروط والمحطات المطلوب العمل بها والان مع تفاصيل الخبر
ـ المحطات المقرر العمل بها "السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج "
ـ مقرر بدء تشغيل المحطات في أكتوبر القادم.
تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ".
ـ الراتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل في الأسبوع 10 ساعات يوميا.
ـ يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".
ـ من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .
ـ مهام الوظيفة: تنظيم الحركة على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة
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