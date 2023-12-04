شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وخطوات تطوير التعليم الفنى والمدارس المُرشحة للاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تطوير مدارس التعليم الفني، وأعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأيضا المدارس المرشحة للاعتماد من هيئة إتقان كالتالى:

ـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلت أعدادها إلى 76 مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى.

ـ يشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج والتنمية المهنية للمعلمين والبنية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال.

ـ تطوير التعليم الفني بدأ منذ 2018، وترتب عليه قفز مصر 35 مركزا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي لتحتل المركز 46 على مستوى العالم من بين 133 دولة للعام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز الـ 81.

ـ تقوم استراتيجية تطوير التعليم الفني على محور أساسى وهو أن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ـ تركز خطة تطوير التعليمم الفني على الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية، من خلال تطبيق عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، و توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.

ـ يتم إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل.

ـ تستهدف خطة التطوير تأهيل الطلاب لسوق العمل العالمى من خلال غكسابهم اللغة التي تساعدهم على العمل في الخارج، وأن هناك 500 خريجا جاهزون الآن للعمل بالخارج.

ـ من أهم محاور تطوير التعليم الفني إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني والتي تشمل الاعتماد والتقويم، والتصنيف والترتيب، والتميز.

ـ تم تغيير مناهج التعليم الفني وفق نظام الجدارات المهنية حيث أن هناك 1350 مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات .

ـ تم تقسيم المدارس إلى ثلاث شرائح للتقدم للاعتماد الشريحة (1) تشمل 249 مدرسة جاهزة للاعتماد فور بدء عمل هيئة "إتقان"

ـ الشريحة (ب) تشمل 571 مدرسة تحتاج إلى استكمال خطوات الجاهزية للاعتماد.

ـ الشريحة الثالثة تشمل 532 مدرسة تحتاج إلى رفع الكفاءة للتقدم للاعتماد.

ـ سوف يحصل جميع مقدمي الخدمة على ضمان الجودة، وأيضا تقديم الدعم الفني والتدريب لجميع مقدمي الخدمة في هذا المجال، من أجل التوافق مع المعايير الوطنية لضمان الجودة.

ـ تسعى الوزارة من خلال استراتيجية تطوير التعليم الفني، إلى إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.