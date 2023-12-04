برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تؤكد حرصهم علي استكمال بناء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية يؤكد حرص المصريين في كل مكان علي استكمال خطوات بناء وطنهم واستمرار مسيرة الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف "الحصري"أن التحديات الحالية التي تواجه البلاد، كانت دافعة للمصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية بهدف إختيار قائد البلاد في الفترة المقبلة يكون قادرًا على مواجهة تلك التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ما تواجهه البلاد حاليا من تحديات يتطلب وجود قائد ذو طراز فريد يتمتع بالقوة والحسم والحكمة، وهو ما ينطبق علي الرئيس السيسي الذى تحظى به مصر حاليا، والذى استطاع تحقيق انجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، مستشهدا بما حدث في القطاع الزراعي من مشروعات قومية تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأكد أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بمثابة رسالة للعالم باصطفاف المصريبن صفا واحد في مواجهة التحديات، وأنهم يدعمون ويساندون قيادتهم السياسية في تلك المواجهة سواء علي المستوى السياسي أو الاقتصادى.

ودعا "الحصري"، المصريين بالداخل لاستكمال ذلك العرس الديمقراطى في الانتخابات الرئاسية بالداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، مشيرا إلي ثقته في احتشاد المواطنين أمام اللجان، لدعم وطنهم والحفاظ عليه من أى مخاطر تهدد أمنه واستقراره.