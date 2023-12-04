ضبط ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها 18 قطعة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة "بدون ترخيص" بالقليوبية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنهما بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 18 قطعة سلاح ناري – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.