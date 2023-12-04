بنظام "المقاصة.. سقوط تاجر عملة وبحوزته 24 مليون في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل- مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي بما يعرف بنظام "المقاصة"، مقابل نسبة متفق عليها من راغبي التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.