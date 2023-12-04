علام يطلب تطليق زوجته: "بتاكل عيش كتير وبتنسى تعملي أكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل :

أقام "علام. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، لما وقع عليه من ضرر مبررًا طلبه "بتاكل عيش كتير وبتنسى تعمل أكل".

يروي الزوج البالغ من العمر 40 عامًا تفاصيل زواجه قائلًا: تعرفت على زوجتي "هند. ك" 37 سنة، عن طريق أصدقاء مشتركين، وانتهت علاقتنا بزواج شرعي استمر لمدة 3 سنوات.

أضاف "علام" سائق سيارة أجرة: أقضي ساعات طويلة في عملي وبمجرد عودتي إلى المنزل أحتاج إلى قسط من الراحة، إلا أنني لا أجد ذلك في منزلي بسبب تصرفات زوجتي.

واصل حديثه: زوجتي لا تُعد الطعام في موعد عودتي من العمل وتهتم بنفسها فقط، قائلًا: "بتاكل عيش كتير وبتصرف على أكلها وتنسى تعملي أكل".

أشار الزوج صاحب الدعوى إلى أنه حاول مرارًا أن يتوجه بالنصح والإرشاد لزوجته إلا أنها لم تستجب.

يختتم الزوج: قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس لطلب التطليق وأقمت دعوى حملت رقم 4658 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.