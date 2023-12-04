"رعد 200".. تفاصيل أول راجمة صواريخ مصرية الصنع - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، تفاصيل أول راجمة صواريخ مصرية الصناعة والتي تحمل اسم "رعد 200".

وقال وزير الإنتاج الحربي، في شرحه للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أبرز الأسلحة والمعدات العسكرية المصرية في معرض "إيديكس 2023"، أن الراجمة "رعد 200" مزودة بمحرك بقوة 385 حصانًا وتحمل قاذف صواريخ 122 مم.

وأضاف الوزير محمد صلاح: يتم التحكم داخليًا من الكابينة، ونظام الرماية يعمل بشكل أحادي أو بنظام الرشقات، وتم تجربة المسير عليها وتجربة الرماية بنجاح.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن راجمة الصواريخ "رعد 200" هي صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%.

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" حدث عالمي مهم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وقال الوزير -في كلمته خلال افتتاح "إيديكس 2023"، اليوم الإثنين- إن مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، فعلى الدوام سعت لامتلاك أحدث منظومات التسليح للحفاظ على أمن الوطن وسلامته في عالم يموج بالصراعات، واضعة نصب أعينها أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام.