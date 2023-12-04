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ضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل سكنه بالغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بقيام عامل - مقيم بدائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنه، وعثر بداخله على حفرة - وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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