ضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل سكنه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بقيام عامل - مقيم بدائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنه، وعثر بداخله على حفرة - وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.