بطعنة في الصدر.. عامل يُنهي حياة جزار في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل جزار خلال مشاجرة بالبحيرة وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (جزار "مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر") وتوفى متأثراً بإصابته.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه، وعامل، تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" أحدث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.