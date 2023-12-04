من خريجي دفعة 2023.. مجلس الدولة يواصل استقبال المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

يواصل مجلس الدولة، اليوم الإثنين، استقبال ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، لدفعة التعينات الجديدة لخريجي 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وأعلنت وحدة التعيينات بمجلس الدولة، أن تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصرًا على المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب- الأم- الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة، فقط لا غير.

وسبق أن حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

كما حدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر حتى 19 نوفمبر الماضي، ويتم تقديم الملفات من 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

شروط التعيين بمجلس الدولة:

- التقديم للذكور والإناث.

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:-

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.

- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- لن يلتفت الى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.

- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.