بحوزته 6 أطنان سكر.. القبض على مالك مصنع للحلويات بالسيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مصنع للحلويات، كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر"، مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامه في إعداد الحلوى لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.

وعُثر بداخل المصنع على 6 طن سكر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.