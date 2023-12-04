ضبط كهربائي وعامل لسرقة شقة بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة محتويات شقة سكنية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وإعادة المسروقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق يفيد باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية - مبلغ مالي من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نقاش "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة كفر الشيخ .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة "بالاشتراك مع عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتصرف في المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.