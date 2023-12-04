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أمن المنافذ يضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية و1870 مخالفة مرورية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملات؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، عن ضبط 9 قضايا.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 39 قضية، وتحرير 1870 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 220 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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