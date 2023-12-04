ضبط 4 متهمين بحوزتهم 26 كجم أفيون وحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - كفر الشيخ- أسيوط) جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 4 متهمين، بحوزتهم (كمية لمخدر الأفيون وزنت 16 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 4 أسلحة نارية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة ربع نقل- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.