إخلاء سبيل حسين الشحات بكفالة مالية في واقعة مشاجرته مع "الشيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قال أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب حسين الشحات إن نيابة القاهرة الجديدة الكلية أخلت سبيل لاعب الأهلي بكفالة 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال التحقيق التي تجريه النيابة في واقعة فيديو المشاجرة القوية التى حدثت بين حسين الشحات وبين اللاعب محمد الشيبى خلال مباراة الأهلى وبيراميدز فى الموسم الماضي.

وطلب "عبد العزيز"، وفق تصريحات له، اليوم الإثنين، استدعاء لاعبين من الأهلي للشهاد وهم؛ وكهرباء والشناوي وأفشة.

وكان لاعب نادى الأهلى حسين الشحات اعتدى على المغربى محمد الشيبي، لاعب نادى بيراميدز، بالضرب والسب عقب المباراة التى جمعت الفريقين، فى شهر يوليو الماضى فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.