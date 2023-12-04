جثة متفحمة داخل سيارة ملاكي اصطدمت بكارتة الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اشتعلت سيارة ملاكي إثر اصطدامها بكارتة طريق الكريمات ما أسفر عن حالة وفاة مساء الاثنين.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة ملاكي بكارتة طريق الكريمات.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالكارتة فاشتعلت النيران بالسيارة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص يبلغ من العمر 40 سنة، واستدعى مسؤولو الشرطة رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم.