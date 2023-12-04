شكرا لقرائتكم خبر عن يصل من القاهرة لمطروح فى 3 ساعات.. لايف من أمام القطار السريع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأكد العميد أحمد فاروق مدير المشروع، أن الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول 2000 كم ، تشمل 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة و 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، و 40 جرار بضائع، وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة ، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كم ، بطاقة استيعابية من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً.
وتبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كم ، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة جرار البضائع 120 كم / ساعة ، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً .
وأشار إلى أن خطة تنفيذ شبكة قطارات سريعة في مصر، تستهدف إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج "الصناعي / الزراعي / التعديني / الخدمى"، بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنه لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات مشيراً إلي أنه من هنا جاءت أهمية القطار الكهربائي السريع من حيث ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية " مراكز التصدير " ، ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة مثال ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - " بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، وكذلك الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة ، وأيضاً التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط ، الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وأيضاً خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكاني وخلق محاور تنمية جديدة وكذلك الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر " أبو طرطور – قنا – أسوان " بموانئ التصدير .
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