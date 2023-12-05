شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تتيح للقضاة الاستعلام عن اللجان الانتخابية المكلفين بالإشراف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، استعلام القضاة والمستشارين عن اللجان الانتخابية واللجان الفرعية المكلفين برئاستها والإشراف عليها بالانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للقاضى، وذلك من أجل التيسير على القضاة المكلفين بالإشراف على اللجان الانتخابية.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات https://judges.elections.eg/Judges/Services.aspx ، استعلام القضاة عن المقرات الانتخابية المكلفيين برئاتها عن طريق إدخال الرقم القومي، رقم التليفون المحمول، للاطلاع علي نتيجة الاستعلام.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.