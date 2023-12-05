شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال: نوسع العملية البرية في جميع أنحاء قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إننا نوسع العملية البرية في كافة ربوع قطاع غزة، مضيفا: إننا نطالب المنظمات الدولية بالتأكد من سلامة المحتجزين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المحتجزين لدي حماس 137 محتجزا، وجيش الاحتلال مستمر في العملية البرية في الشمال والجنوب، مؤكدا أن الصليب الأحمر ساعد كثيرا من سلامة المحتجزين.

وتابع أن اليوم وصلت رئيسة الصليب الأحمر دخلت عن طريق مصر، وخرجت من هناك.