شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الغفور في آخر لقاء له قبل وفاته: افتقدت رفيق حياتى نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الغفور خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة :" محمد رمضان ممثل جيد ، وشريف عرفه حطه فى قالب مختلف شوية، و اعتقد أنه هيعمل ده علشان يغير جلده وهو عنده قابلية يقدم أدوار مختلفة" .
وتابع:" كان نفسي أكون عازف بيانو أو عود، لأنى بحب اختلي بنفسي وجوايا شحنات عاوز أفرغها، والموسيقى هبة عظيمة، ويريد أن يستمتع ويخرج كل اللى بداخله من مشاعر".
وقال إنه يفتقد رفيق حياته الفنية "نور الشريف " والفنان محمد وفيق من أعز أصحابه ومن الأقوى فنيا، متابعا :"قدمت مع نور الشريف نور الحب والصمت والشوارع الخلفية وفي المسرح لعبة السلطان ، وفى الدراما حضرة المتهم ابى ومتخفوش والرحايا وكنا بنندمج للغاية وبنحب الشغل" .
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