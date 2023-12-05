قطر تشكر مصر على جهودها فى نقل الفلسطينيين للعلاج فى الدوحة

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزيرة التعاون الدولى القطرية، لولوة الخاطر، الشكر لمصر على جهودها فى نقل المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى قطر للعلاج.

وكتبت الخاطر على إكس: "نشكر الأشقاء فى جمهورية مصر العربية لا سيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى على تعاونهم وتسهيلاتهم فى عملية النقل".

وكان أمير دولة قطر قد وجّه بعلاج 1500 من الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة 3000 من الأطفال الذى فقدوا والديهم فى قطاع غزة.