شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر: برنامجنا الانتخابي يخدم الشعب المصري ويستهدف كل الطبقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أنه اتخذ قرارين هامين في الانتخابات البرلمانية لحزبه في ضوء ما وصفه بصعوبة نظام القوائم في قانون الانتخابات، قائلاً: "لا أنا ولا أحد من أقربائي نخوض الانتخابات بنظام القوائم حتى الدرجة السابعة بينما يستطيع الحزب خوض الانتخابات بكوادره والقرارالثاني أنه منذ بداية مناقشة قانون الانتخابات النيابية وتيقنت منه أوقفت باب قبول التبرعات حتى إعلان النتائج".

وتابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ماعنديش نائب واحد من الحزب نزل الانتخابات وحط تبرع واحد مع أنه شيء مشروع لكن درء لما لمسته مع بعض الشواهد حتى أنأى بحزبي حفاظاً على سمعة وهوية الحزب وعندي 67 نائبا ماحدش فيهم دفع جنيه".

وأضاف أنه يخوض الانتخابات الرئاسية معتمداً على الطبقتين المتوسطة والضعيفة لأن برنامجنا الانتخابي سوف يخدم الشعب المصري كله لكن أكثر الطبقات المستهدفة والتي سوف يمسها البرنامج بشكل مباشر هي الطبقتين الضعيفة والمتوسطة".

ورداً على سؤال الحديدي حول لماذا خاض حازم عمر الانتخابات الرئاسية، هل للمستقبل أم لحجز منصب ما في وقت ما؟ ليرد قائلاً: "نحن أنشأنا الحزب وضمن خططنا أن يكون لدينا مرشح رئاسي في غضون عشرة سنوات من تأسيس الحزب وهو هدف له خطة وفترة زمنية، وحدث ذلك ليست صدفة كنا نخوض جدولا زمنيا لتأهيل أنفسنا لتولي المسئولية".