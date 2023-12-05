شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مصر أنشأت 551 ألف فصل دراسي خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الجلسة التي جمعت بينه وبين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد توليه حقيبة الوزارة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث معه أن هناك مشكلة في قناعة المجتمع المصري بالتغيير وأنه يريد منه العمل عليها وإكمال التطوير بالوزراة لأنه يخص الدولة وليس الوزير، مؤكدًا أن هذه أهم النقاط التي تحدثا فيها.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول اجتماع معه بعد حلفه لليمين، كان نصيب وزارة التربية والتعليم كبيرًا، حيث حثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير ولابد أن تشعر الأسرة أن الدولة تعمل لها، كما طالبه الرئيس بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

وتابع، أن الرئيس قال له أننا نريد تعليم وبناء شخصية الطلاب وأن نبني منهم جيلًا قادرًا على تحمل المسئولية، كما كلفه الرئيس بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين لأنهم قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أنه تم العمل على كل هذه التكليفات.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المباني المدرسية قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تكن بيئة جاذبة للتعليم أو مناسبة له، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في عدد المدارس والبنية التحتية لممارسة الأنشطة، كما أصبح شكل المدارس أكثر جاذبية.

وأضاف: "في الـ9 سنوات بنينا نحو 551 ألف فصل دراسي رغم صعوبة الظروف، وكانت لدينا مناهج دراسية معظمها تقليدي ويحتاج إلى تطوير في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي، ولم يعد الطالب مطالبا بتذكر المعلومة فقط، ولكن يجب أن ينتج المعلومة والمعرفة".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه تمت مراعاة أن تتضمن المناهج الجديدة مفاهيم كبرى ومساعدة الطالب على تكوين بنيته المعرفية، بالإضافة إلى التركيز على الموهبة والإبداع واكتشاف المواهب، وهو ما أدى إلى تطوير المناهج.

و قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول اجتماع معه بعد حلفه لليمين، كان نصيب وزارة التربية والتعليم كبيرًا، حيث حثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير ولابد أن تشعر الأسرة أن الدولة تعمل لها، كما طالبه الرئيس بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

وأضاف أن الرئيس قال له إننا نريد تعليم وبناء شخصية الطلاب وأن نبني منهم جيلًا قادرًا على تحمل المسئولية، كما كلفه الرئيس بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين لأنهم قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أنه تم العمل على كل هذه التكليفات.

وأوضح أن ميزانية التعليم في الموازنة العامة 160 مليار جنيه، ولكننا نحتاج أكثر لوجود تحديات كبيرة مثل عجز المعلمين وكثافة الفصول والمناهج الجديدة، وأنه لا بد للوزارة من ترشيد مواردها، وأيضا العمل مع القطاع الخاص الذي يمكنه تنمية موارد الوزارة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بناء المدرسة كحق انتفاع، أو إدارة مدارسة مبنية بالفعل، وهذا يعطي موارد أكبر للوزارة، واللوائح تسمح للقطاع الخاص بأن يستقدم معلمين أكثر وأفضل وميزانيته تسمح له بذلك.