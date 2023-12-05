اتحاد المصريين بالخارج: حشدنا آلاف المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس جورج عياد رئيس اتحاد الجاليات المصرية بالخارج، إن الاتحاد نجح في حشد عدة آلاف من المواطنين المصريين في هولندا وسويسرا وإيطاليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار "عياد" إلى أنه تم توفير الحافلات في الدول الثلاثة؛ لنقل المواطنين المصريين إلى السفارات المصرية، وبلغ عدد الحافلات التي تم جمعها من خلال الاتحاد بالخارج أكثر من 20 حافلة.

وأوضح، أن اتحاد رجال الأعمال المصريين بالخارج شارك حتى الآن في تنظيم هذه الحملة الضخمة لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن أصواتهم في السفارات المصرية من أجل اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثالثة.