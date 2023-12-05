فخري الفقي: استثمارات الـ10 سنوات الماضية جعلت الاقتصاد أكثر صلابة



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الاستثمارات الضخمة التي تمت خلال العشر سنوات الماضية بكل المجالات وخاصة البنية التحتية والبعد الاجتماعي، جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتحمل، وجعلت مصر قادرة على مواجهة التحديات والأزمات.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي عقد بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم".

وأوضح أن كل دولة تتفاوت فيها التداعيات من دولة لأخرى، وأن تداعيات الأزمة في مصر بدأت منذ أزمة جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا ثم الحرب في غزة، وكذلك ما حدث في ليبيا والسودان كان له تأثير مباشر على النقد الأجنبي وخصوصا الوارد من الإيراد السياحي الذي تأثر.

وأكد أن المخاطر التي تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنعكس على الغلاء وارتفاع حالات التضخم الذي يزيد الفجوات بين الأشخاص، موضحا أن الدولة تقوم بمواجهة هذه المشكلات، وأن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها حتى في المراحل الأخيرة.

أدار الحوار خلال الصالون; آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.