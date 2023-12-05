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الخارجية: لا تدخل لأي طرف في إجراءات عودة المصريين في قطاع غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن السلطات المصرية فقط التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وشدد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، اليوم الإثنين، على أن الأسماء لا يتم إرسالها لأي جهات سوى الجهات المصرية فقط، مؤكدًا: لا تدخل لأي طرف في إجراءات عودة المصريين في قطاع غزة.

وأوضح متحدث وزارة الخارجية: أي مواطن مصري يتواصل مع مكتب التمثيل المصري الموجود في رام الله، ويوافيهم بالأسماء والوثائق الثبوتية، والمكتب يقوم بمراجعة الوثائق وموافاة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بها لاستكمال إجراءات العودة من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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