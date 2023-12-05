المرشح الرئاسي حازم عمر: فريقنا الاستشاري يضم أكاديميين وذوي خبرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر، أن فريقه الاستشاري يضم ذوي الخبرات سواء من الأكاديميين أو ذوي الخبرات المتراكمة، موضحا أن برنامجه يضع الهدف والخطط وآليات التنفيذ بجدول زمني وهو دائما ما يحرص عليه.

وأضاف في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن عائلته عائلة سياسية وبرلمانية ضاربة بجذورها في الأرض منذ عهد الملك فؤاد الأول.

وقال: "نحن برلمانيون منذ عهد الملك فؤاد وكان لدينا منحنيات هبوطاً صعوداً بعد ثورة 1952 وعهد عبد الناصر ثم الرئيس السادات والرئيس مبارك وحتى الآن نحن نشرب السياسة منذ الصغر"، لافتاً إلى أنه بالرغم من كونه مهندساً مدنياً إلا أنه خبرته العملية في مجال الاقتصاد والتجارة وتأسيس الشركات وتكوين العلاقات خارجياً قائلاً: العائلة مزاجها سياسي.