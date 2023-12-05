حادث دهس يكشف سر جثة بالطريق في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

تلقى مساعد مدير أمن القاهرة لأمن القطاع إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بدائرة القسم.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت أحد المارة ويدعى "علي.م." ما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف فارق على إثره الحياة.

بتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على السائق المتسبب في الحادث، وأودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.