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وزارة الصحة تكشف تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تتضمن :- 

 

الأولى: بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية وأسوان والأقصر .

 

الثانية: قنا ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء. 

 

الثالثة: الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ.

 

الرابعة: أسيوط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف. 

 

الخامسة: الدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية.

 

السادسة: القاهرة والجيزة والقليوبية.

 

وبلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه

 


إنفوجراف

 

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