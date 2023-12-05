شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تتضمن :- الأولى: بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية وأسوان والأقصر . الثانية: قنا ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء. الثالثة: الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ. الرابعة: أسيوط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف. الخامسة: الدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية. السادسة: القاهرة والجيزة والقليوبية. وبلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه

إنفوجراف

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