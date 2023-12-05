شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد 6 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عيد الميلاد المجيد أحد أهم الأعياد فى الكنيسة، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد بعدد من الطقوس الخاصة مثل سهرات كيهك والطقس المبهج فى التسابيح.

وحافظت الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية على مدة الصوم الأربعين يومًا بدءًا من السادس والعشرين من نوفمبر حتى يوم الخامس من يناير، وتحتفل بعيد الميلاد المجيد فى السادس من شهريناير.

وفى سياق متصل، تبدأ كنيسة السريان الأرثوذكس أول ديسمبر المقبل، صوم الميلاد المجيد، حيث اختصرت مدة الصوم وجعلت مدته 25 يومًا، بدءًا من الأول من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

وتحتفل كنيسة السريان الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، مع الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

ويعتبر "صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.