شكرا لقرائتكم خبر عن مقار الدقى تتزين لاستقبال الانتخابات الرئاسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المقار الانتخابية بحى الدقى، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها فى الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى، فى أبهى صورة، حيث تم تزويدها بكشافات إنارة ومظلات بأعلام مصر وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، لخروج العرس الانتخابى بالصورة اللائقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت الاستعدادات تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، رفع كفاءة المقار الانتخابية من الداخل والخارج على أعلى مستوى، وذلك بتحسين الإنارة العامة أمام مداخل اللجان، ودهان وتجميل الأسوار، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتعديات فى محيطها وفى الطرق المؤدية إليها؛ لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتشهد محافظة الجيزة تجهيزات مكثفة لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة، لضمان سير عملية الاقتراع فى هدوء ويسر، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتعقد الانتخابات الرئاسية فى محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.