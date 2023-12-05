شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع تعديات المحال والباعة الجائلين بالشوارع التجارية فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة شن حملات موسعة بحي بولاق الدكرور، لرفع تعديات المحال والمنشآت والباعة الجائلين على الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن الحملات استهدفت عدد من الشوارع التجارية بحي بولاق الدكرور، شملت شوارع (الملك فيصل، وكفر طهرمس، والعشرين، وأحمد حمدي)، مؤكدة رفع كافة الإشغالات على الطريق العام وتسيير حركة المشاة والمرور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.