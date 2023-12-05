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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 5/12/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:04  ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء  6:18


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:01

موعد صلاة الظهر 11:42 م

موعد  صلاة العصر 2:31 م 

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت صلاة الظهر 11:34 

موعد صلاة  العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:52  ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:18

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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