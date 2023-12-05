شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قد تظهر ألوان قوس قزح باللحوم ؟.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن "تقزح اللحوم" أو ظهور ألوان قوس قزح فى اللحوم أمر طبيعي، خاصة فى حال قطع اللحم شرائح رفيعة عكس اتجاه العضلات، وعادة فى اللحوم المحتوية على حديد، ودهون ومركبات سلسلية، وعند تعريضها إلى الضوء فإنها تنقسم إلى عدة ألوان كأنها قوس قزح، مشيرة إلى أن هناك صبغات متعددة الألوان للمركبات السلسلية في اللحوم والتي تعطي بدورها ألوان قزحية عندما تتعرض لعمليات مختلفة أو تسخن.

وأوضحت سماح، أن بروتين العضلات يعمل فى هذه الحالة كما المنشور الزجاجي، ويحلل الضوء إلى ألوان الطيف (اللون الأكثر شيوعًا هو اللون الأخضر القزحى، واللون التالي الأكثر شيوعًا هو البرتقالي والأحمر القزحى)، لافته إلى أنه للحد من هذه العملية يتم استخدام أغلفة غير منفذة للهواء لتخزين اللحوم في أماكن بعيدة عن الضوء، مؤكدة أن التقزح اللونى لا يمثل انخفاض جودة أو سلامة اللحم، وتظل اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك لأنها لاتؤثر على جودة أو استثاغة اللحم.

وأشارت الطبيبة البيطرية، إلى أن ظاهرة تقزح اللحوم تحدث فى الأغلب بعروق التريبيانكو والفلتو.