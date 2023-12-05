شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية فى الدقى استعدادا للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية في حي الدقي، لاستقبال 131 ألفًا و674 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك من بين 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية خصصتهم محافظة الجيزة لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ويكثف الحي بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية جهوده للانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، وتوفير عدد كافٍ من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وعمل مظلات ومبردات مياه، ورفع كفاءة محيط المقار بإزالة أي مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتشهد التجهيزات رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، والدفع بعدد كافي من الأتوبيسات وتوفير وسائل مواصلات لتوصيل الناخبين من ذوي الهمم وكبار السن إلى المقرات الانتخابية، وذلك بالتنسيق بين هيئة النقل العام وإدارة مرور الجيزة؛ لتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع.