شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. جهود الدولة لإتاحة مسارات متنوعة من التعليم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية على مدار الـ9 سنوات الماضية على تنوع مسارات التعليم العالى، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المصريين للالتحاق بالجامعات، وحققت الدولة إنجازات متنوعة فى إنشاء الجامعات وتقديم تيسيرات لإقامة الجامعات الخاصة وانشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ إجمالى عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى عام 2023، بإجمالى عدد 473 كلية و400 برنامج وذلك بعدما كانت 24 جامعة حكومية و392 كلية و118 برنامج فى عام 2014.

وسجل عدد الجامعات الخاصة العاملة، وتستقبل الطلاب فى عام 2023، حوالى 30 جامعة خاصة تضم 237 كلية، بعدما كانت 23 جامعة فقط فى عام 2014 بعدد كليات 132 كلية.

واستحدثت الدولة المصرية نظام الجامعات الأهلية، حيث بلغ إجمالي عدد الجامعات الأهلية الدولية والمنبثقة من الجامعات الحكومية 20 جامعة أهلية، بإجمالى عدد كليات 99 كلية.

كما استحدثت وزارة التعليم العالى مسار جديد للتعليم التكنولوجي وبلغ عدد الجامعات التكنولوجية 10 جامعات على مستوى المحافظات تضم 43 كلية، فضلا عن استحداث أفرع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى 7 أفرع لكبرى الجامعات المتقدمة فى التصنيفات الدولية بـ 29 برنامج دراسى وهى المسارات التي لم تكن متاحة قبل عام 2014 .