شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 6 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كنائس الروم الأرثوذكس، صيام عيد الميلاد المجيد، في 15 نوفمبر الماضى، فيما تحتفل بالعيد في 25 ديسمبر ، وفق التقويم الغربي، وسوف تبدأ الكنيسة الكاثوليكية، الصيام يوم 9 ديسمبر المقبل وتحتفل أيضًا 25 ديسمبر، أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فسوف تبدأ الصيام فى 25 نوفمبر المقبل بينما الاحتفال بالعيد 7 يناير، بعد صيام 43 يومًا، أما الكنيسة الإنجيلية، لا يوجد صيام بها ولكنها تحتفل بعيد الميلاد يوم 6 يناير المقبل.

وحافظت الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية على مدة الصوم الأربعين يوماً بدءاً من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير، ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى السادس من شهر يناير.

ويعتبر أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية فى الشرق هو البابا خريستوذولس البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077)، فى قوانينه التى حدد بها الأصوام المفروضة، حيث قال: "كذلك صوم الميلاد المقدس من عيد مار مينا في خمسة عشر يوما من هاتور إلى تسعة وعشرين يوما من كيهك، وإن وافق عيد الميلاد الشريف يوم الأربعاء أو يوم الجمعة، فيفطروا فيه ولا يصوموا بالجملة، وكذلك عيد الغطاس المقدس فى الحادى عشر من طوبة،وإن اتفق يوم أربعاء أو يوم جمعة فيفطروا فيه أيضا ولا يصوموا، وإن وافق العاشر من طوبة الذى فيه صوم الغطاس أن يكون يوم سبت أو يوم أحد فلا يصام بالجملة بل يصوموا الجمعة الذي قبل ذلك عوض ليلة الغطاس".