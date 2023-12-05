شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز فوائد النباتات الطبية والعطرية.. تستخدم فى صناعة الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت زراعة النباتات الطبية والعطرية في الحدائق وخاصة الحدائق المنزلية نظرًا لكونها تحقق للأسرة فوائد كثيرة اقتصادية أو علاجية أو نفسية لاستخدامها في عمل الاكلات الغذائية كالتوابل أو استعمالها في الناحية العلاجية ، إضافة إلى أنها تحقق الراحة النفسية لأصحاب المنزل لكونها تفرز الروائح العطرية المميزة

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد النباتات الطبية والعطرية

‎1 - تحضير بعض الأدوية مثل تسكين الآلام فى المفاصل والالتهابات الروماتيزمية.

2- تحضير أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

‎3- إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة ادخل فى تركيب بعض المستحضرات.

‎4-تجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت عباد الشمس والكتان والخروع.

‎5- تحضير مساحيق التجميل وكريمات الشعر والصابون.

‎7- تستخدم فى صناعة الروائح والعطور مثل " الورد والياسمين ".

‎8- تصنيع المبيدات الحشرية والتى تعتمد على ما يوجد من سموم قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات ومن بين هذه النباتات البيد ثرم ، الديرس .

‎9- تستخدم كتوابل أو بهارات أو مشروبات أو مكسبات طعم ورائحة.