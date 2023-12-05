شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من الحوادث أثناء ظهور الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية المؤدية من وإلى القاهرة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة منعا للحوادث.

ومن الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا، والتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

بالاضافة الى عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير، فضلا عن عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.