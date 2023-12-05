شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 30% من أسئلة امتحان الثانوية 2024 للمستويات العقلية البسيطة والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تبدأ منتصف يونيو 2024، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، مؤكد أن الامتحانات سوف تعقد وفق ضوابط العام الماضي سواء مو حيث شكل ومواصفات الأسئلة أو عددها وأيضا أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى توزيع الاسئلة على المنهج الدراسى واختيار جزئيات الامتحانات لكل المواد من بنك الأسئلة.
ويتم إعداد إجراءات وشروط التقدم للامتحانات وتحديد فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024، مع تحديث بيانات الأعضاء الذين سيتم تكليفهم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين، كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في إطار ضبط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، جاء على رأسها منع تحويلات الطلاب للأماكن التي تشهد شغب، كما أن التحويلات التي تمت جاءت في إطار قانونى بعد موافقة اللجنة المركزية بالوزارة.
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