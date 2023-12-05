حدث ليلاً| تفاصيل الفرقاطة المصرية "الجبار".. ومفاجأة جديدة في حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حملة حازم عمر تعقد لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية لحزب الشعب الجمهوري

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

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مدير الكلية البحرية السابق: الفرقاطة المصرية "الجبار" الأحدث عسكريا على مستوى العالم

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، أهمية الفرقاطة المصرية "الجبار"، التي دشنها الرئيس السيسي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

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مفاجأة جديدة في حرب غزة.. بعض المستثمرين علموا مسبقًا بهجمات 7 أكتوبر

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن السلطات الإسرائيلية تحقق هذه الأيام في مزاعم لباحثين أمريكيين، بأن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بخطة حماس لهجمات 7 أكتوبر الماضي، واستخدموا تلك المعلومات للاستفادة من الأوراق المالية الإسرائيلية.

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الهلال الأحمر يعلن انقطاع التواصل بشكل كامل مع طواقمه في غزة

أعلن الهلال الأحمر، انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن غرفة العمليات التابعة له في قطاع غزة.

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مستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل تقوم بعملياتها بعد إبلاغ الفلسطينيين بالإخلاء

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه يحق لإسرائيل ملاحقة حماس التي شنت هجمات السابع من أكتوبر وحماية مواطنيها.

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أحمد موسى: مصر لا تراجع أحدًا في دخول مواطنيها القادمين من غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تصريحات غير مسئولة تتعلق بأمن مصر القومي، معلقا: ما يقال عن أن مواطن مصري يعود لمصر بإذن من إسرائيل فقط أمر خاطئ.

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ليس لها مثيل فى العالم.. وزير الإنتاج الحربي يكشف مواصفات راجمة الصواريخ المصرية رعد 200

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مواصفات راجمة الصواريخ المصرية رعد 200، التي عرضت ضمن معرض إيديكس 2024.

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"بسبب التبرعات".. ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم في صفوف جنود الاحتلال بغزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،إن حالات الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض المعوية، ارتفعت بشكل كبير في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المقاتلين في قطاع غزة.

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الانتخابات الرئاسية.. 484 ألفًا و502 ناخبين في السويس و6 لجان للمغتربين

تستعد محافظة السويس للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الأسبوع المقبل، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم من تحديد المدارس المقرر أن تجري فيها الانتخابات، بالإضافة للمقار الانتخابية الأخرى من مراكز شباب وأماكن أخرى تستقبل الناخبين على مدى 3 أيام.

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