شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطاقة والوقود الأحفوري على رأس اهتمامات مؤتمر المناخ cop28 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - القاهرة - سامية سيد -

أطلق كونسورتيوم من كبار بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ "فريق عمل"، عالميا لزيادة عدد وحجم مبادلة "الديون بالطبيعة" التي يمكن أن تقوم بها الدول.

في مبادلة الديون بالطبيعة، يتم خفض ديون الدولة النامية في مقابل حماية النظم البيئية الحيوية، تجتذب اهتماماً متزايداً في أعقاب عدد من الصفقات الناجحة في أماكن مثل بليز وجزر جالاباجوس .

يعد إنشاء فرقة العمل، قد تعد أهم خطوة يتخذها النادي العالمي للمقرضين متعددي الأطراف، الذين يمتلكون فيما بينهم قوة نيران بقيمة تريليونات الدولارات، لزيادة دعمهم لهذه الصفقات.

وسيقودها في البداية بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، والمقرضين الذين شاركوا فيما بينهم في جميع عمليات المقايضة الأخيرة، بما في ذلك أيضًا بربادوس والجابون .

كما سيكون بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، جزءا من فرقة العمل، فضلا عن صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إيلان جولدفاجن، "إننا نتطلع إلى توسيع نطاق وتعزيز تأثير تمويل المناخ والطبيعة"، وأضاف سكوت ناثان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية ، أن هذا "يعزز" التزام المقرضين متعددي الأطراف بالتعاون بشكل أفضل.

وتلعب بنوك التنمية دوراً مهماً بشكل خاص في مقايضة الديون بالطبيعة لأنها توفر ضمانات الائتمان /أو التأمين ضد المخاطر السياسية التي تجعلها قابلة للاستمرار.

وفي أبسط صورها، تعمل المقايضة عن طريق شراء سندات الدولة، بسعر مخفض غالبا، ثم استبدالها بسندات صديقة للبيئة أرخص تأتي مع ضمانات خاصة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

هذه التحسينات تجعلها أقل خطورة في نظر المستثمرين وبالتالي تقلل تكلفتها. ويشير النقاد إلى أن بعض المدخرات - وإن لم تكن بالضرورة كلها - يتم توجيهها بعد ذلك نحو جهود الحفاظ على البيئة.

بعد يوم من التعهدات المالية أمس، تحول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) اليوم، الثلاثاء، إلى الطاقة والوقود الأحفوري، وهما نقطة التوتر الرئيسية في قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.

وبينما يواصل المفاوضون من الدول الصراع حول ما إذا كان ينبغي للوثيقة النهائية للقمة أن تتضمن تعهداً للدول بالتخفيض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري - وهو مطلب رئيسي من جانب الدول المعرضة للمناخ- ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً لوزراء الطاقة لمناقشة تطوير وقود الهيدروجين.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير علمي عن اتجاهات الانبعاثات في عام 2023، يوضح ما إذا كان العالم قد حقق أي تقدم هذا العام في خفض إنتاجه من الغازات الدفيئة.

شهد مؤتمر COP28 رقما قياسيا بلغ 86 ألف مشارك، مما دفع البعض إلى التهليل للمشاركة العالمية المتزايدة في محادثات المناخ.