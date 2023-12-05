شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب بالقاهرة الكبرى وعلى الطرق الزراعية والسريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، ومؤثرة على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية، بدأت من الصباح الباكر ومتوقع أن تتلاشى مع تقدم ساعات النهار تدريجيا.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل للضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما متوقع اليوم أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.