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%88 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة، أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة.

وايد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة، بينما عارض 12% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة.


الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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