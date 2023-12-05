شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة، أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة. وايد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة، بينما عارض 12% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق لمنع الحوادث بسبب الشبورة.

الاستطلاع

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