شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: أكثر من 130 مواطنا كنديا غادروا غزة عبر معبر رفح منذ السبت الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كندا أن أكثر من 130 مواطنًا ومقيمًا دائمًا وأفراد أسرهم غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح منذ السبت الماضي الثاني من ديسمبر الجاري.

وذكرت الحكومة الكندية - فى بيان نقلته سفارتها بالقاهرة اليوم الثلاثاء - أن عددا من المسؤولين الكنديين استقبلوا هؤلاء المواطنين وقدموا لهم الدعم الفوري.

وأضافت "أن المسؤولين الكنديين يوفرون لهم، بعد نقلهم إلى القاهرة، الضروريات الأساسية، بالإضافة إلى تنظيم سفرهم إلى وجهتهم النهائية".

وأكدت الحكومة الكندية - في البيان - أنها تعمل بلا كلل لمساعدة الكنديين الآخرين، والمقيمين الدائمين على مغادرة غزة بأمان.