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المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية أمام السيارات بعد وضوح الرؤية

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القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء ، فتح كافة الطرق الرئيسية المغلقة امام قائدى السيارات بعد زوال الشبورة المائية.  

 

 

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسين الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوى، وطريق الكريمات ، وطريق العلمين، وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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