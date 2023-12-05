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الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى قصر الاتحادية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى قصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.

 

واستعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

 


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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