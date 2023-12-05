شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 108شهداء وعشرات المصابين فى مستشفى كمال عدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 108 شهيدا وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان، مؤكدة عدم إمكانية إجراء أى عمليات بمستشفى كمال عدوان، حيث يحاصر الاحتلال المستشفى بالدبابات.، رغم وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى.

وأعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس.

أشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن نحو 55 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بقطاع غزة.، عن القاهرة الإخبارية.

وقالت مراسلة القناة، إن آليات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت في جنوب قطاع غزة.