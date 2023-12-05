شكرا لقرائتكم خبر عن تكاثر للسحب والأرصاد تحذر من أمطار تصل للسيول بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشماليه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت .

وأشار هيئة الأرصاد إلى تفاصيل الأمطار المتوقعة اليوم، حيث متوقع أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد وجود نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.